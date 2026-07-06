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Sampdoria de Italia se habría sumado a los interesados por Justo Giani de la U. Católica

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El delantero argentino de Universidad Católica despertó el interés del club europeo tras su destacado nivel en la Liga de Primera y la Copa Libertadores.

Sampdoria de Italia se habría sumado a los interesados por Justo Giani de la U. Católica
Lunes 6 de julio de 2026 13:10
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Justo Giani ha sido una de las buenas figuras en el buen presente que vive Universidad Católica en esta temporada, donde marcha como escolta del líder Colo-Colo en la Liga de Primera y está en octavos de final de Copa Libertadores.

El destacado nivel exhibido por el delantero argentino habría despertado el interés de varios clubes en este mercado de fichajes y ahora se habría sumado un elenco europeo.

Según dio a conocer en las últimas horas TransferFeed, el atacante trasandino de los "cruzados" estaría en carpeta de la Sampdoria de Italia.

El citado medio resaltó la capacidad goleadora del ariete y que, además, puede desempeñarse por ambas bandas de la ofensiva, como también de delantero centro.

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