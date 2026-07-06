Sampdoria de Italia se habría sumado a los interesados por Justo Giani de la U. Católica

Justo Giani ha sido una de las buenas figuras en el buen presente que vive Universidad Católica en esta temporada, donde marcha como escolta del líder Colo-Colo en la Liga de Primera y está en octavos de final de Copa Libertadores.

El destacado nivel exhibido por el delantero argentino habría despertado el interés de varios clubes en este mercado de fichajes y ahora se habría sumado un elenco europeo.

Según dio a conocer en las últimas horas TransferFeed, el atacante trasandino de los "cruzados" estaría en carpeta de la Sampdoria de Italia.

El citado medio resaltó la capacidad goleadora del ariete y que, además, puede desempeñarse por ambas bandas de la ofensiva, como también de delantero centro.

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