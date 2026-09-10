Salto al Viejo Continente: Maximiliano Gutiérrez deja Independiente y es anunciado como nuevo fichaje del Dinamo Moscú

Finalmente, Maximiliano Gutiérrez dará el esperado salto al fútbol europeo, donde vivirá su primera experiencia en el Viejo Continente.

El extremo chileno dejó Independiente de Avellaneda y fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Dinamo Moscú, luego de que el propio conjunto argentino confirmara su salida mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

"El delantero continuará su carrera en Rusia, tras superar el reconocimiento médico y concretar el acuerdo con la entidad europea", publicó el Rojo.

Además, Independiente detalló las condiciones económicas de la operación, que contempla la salida definitiva del futbolista.

"El traspaso contempla la transferencia definitiva del 100% de los derechos económicos del futbolista, por un monto de 7.000.000 de euros", añadió.

Respecto de la cifra, el monto de la operación será repartido entre Independiente y Huachipato, club que todavía mantiene el 50% de los derechos económicos del jugador.

El elenco de Avellaneda también dedicó palabras de despedida al atacante chileno, quien tuvo un breve paso por la institución.

"Desde el Club Atlético Independiente queremos destacar el breve, pero intenso paso de Maxi por nuestra institución y agradecerle por haber defendido nuestra camiseta. ¡Lo mejor para lo que viene, Guty!", sentenció el club de Avellaneda.

Cabe consignar que Gutiérrez arribó a Independiente a comienzos de 2026 y durante su estadía en el conjunto argentino disputó 15 partidos, registrando cuatro goles y dos asistencias.

Ahora, el atacante chileno continuará su carrera en Rusia, donde afrontará su primer desafío en el fútbol europeo defendiendo la camiseta del Dinamo Moscú.

(IMAGEN DE @FCDYNAMO)

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