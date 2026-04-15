Salomón Rodríguez se ilusiona con una revancha en Colo-Colo: “Ojalá podamos cumplir con lo que dejé al debe"

Una notable recuperación futbolística es la que experimenta actualmente Salomón Rodríguez. Luego de registrar una paupérrima campaña 2025 vistiendo la camiseta de Colo-Colo —institución que desembolsó una alta suma por sus servicios sin obtener los resultados esperados en la cancha—, el atacante uruguayo atraviesa por un verdadero renacer deportivo.

A raíz de ese bajo rendimiento, la dirigencia del "Cacique" decidió enviar al jugador en calidad de préstamo al Montevideo City Torque. Es precisamente en esta escuadra donde el ariete ha logrado consolidarse, acumulando hasta la fecha siete goles en trece partidos disputados. Su última conquista se concretó la noche de anoche, cuando le anotó a Palestino en el marco de la Copa Sudamericana.

Una vez finalizado el cotejo, el futbolista charrúa se dio el tiempo para recordar su olvidable paso por el estadio Monumental. Al respecto, el delantero afirmó que "estoy haciendo lo posible para volver de la mejor manera. Ojalá podamos cumplir con lo que dejé al debe, pero ahora estoy entrenando y trabajando con el equipo".

A propósito de los altibajos en su nivel que ha evidenciado a lo largo de su carrera, el deportista oriental añadió una reflexión. "El fútbol es así, es cambiante. A veces te toca estar en las malas, a veces en las buenas. Hay que seguir con constancia y sacrificio, que en algún momento todo sale", complementó.

Finalmente, sobre su actualidad en el conjunto celeste, Rodríguez valoró el rendimiento colectivo e individual. "estoy muy feliz por mi presente y el presente del equipo, que sale a jugar en todas las canchas. Feliz por la victoria", sentenció el atacante.

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