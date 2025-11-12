Salomón Rodríguez se habría reunido con Blanco y Negro para buscar una salida de Colo-Colo

Aunque aun faltan algunas semanas para que termine la temporada, Salomón Rodríguez no quiso perder más tiempo y se sentó a conversar sobre su futuro en Colo-Colo.

De acuerdo a radio ADN, el atacante uruguayo sostuvo una reunión con dirigentes del cuadro popular y la gerencia deportiva que dirige Daniel Morón para evaluar su salida para la temporada 2026.

Según el citado medio, los albos tendría que esperar por alguna oferta que aparezca para llevarse al ariete charrúa, aunque tampoco se descarta la opción de ofrecerlo a préstamo para liberar un cupo de extranjero.

Cabe recordar que Rodríguez, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027, llegó a inicios de año a Macul proveniente de Godoy Cruz a cambio de 1,2 millones de dólares.

Sin embargo, el oriental ha sido incapaz de justificar la fuerte inversión que se hizo por su fichaje, aportando con apenas dos goles (ambos por Copa Chile) en 24 partidos.

