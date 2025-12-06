Salomón Rodríguez podría dejar Colo-Colo rumbo a Argentina

Salomón Rodríguez no ha podido consolidarse en Colo Colo y su temporada 2025 quedará marcada como una de las más difíciles de su carrera. El delantero uruguayo llegó a inicios de año con la misión de disputar el puesto con Javier Correa, pero su rendimiento estuvo lejos de las expectativas. Tras un correcto 2024 en Godoy Cruz, su arribo al Monumental por 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase generó ilusión que, finalmente, no logró sostener.

En el cuadro albo, Rodríguez ha convertido apenas tres goles en 26 partidos, números que lo dejaron relegado y bajo constante crítica por parte de la hinchada. Su irregularidad terminó por ponerlo en la lista de posibles salidas para la próxima temporada, escenario que ya comenzó a mover el mercado en torno a su nombre.

Según informó radio ADN, desde Argentina surgió un club interesado en repatriarlo al fútbol trasandino. Se trata de Huracán, institución que habría consultado por las condiciones para hacerse con el atacante, dando el primer paso para una eventual negociación.

Rodríguez aún tiene dos años de contrato con Colo Colo, por lo que en Macul evaluarían la opción de un préstamo con opción de compra. Esta fórmula permitiría al club recuperar parte de la inversión realizada y ofrecer al delantero una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor nivel.

