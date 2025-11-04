Salas explotó tras crisis en Deportes Temuco: "Que viajen 20 horas en bus como los otros"

Pese a que se salvó del descenso sobre el final del torneo de la Primera B, Deportes Temuco vive toda una crisis que, incluso, Marcelo Salas, propietario del club, puso en duda su continuidad con una posible venta tras llenarse de críticas.

De hecho, el propio "Matador" se desahogó con los medios y aseguró que piensa vender al equipo tras la negra campaña en esta temporada 2025.

"No garantiza nada tener una plantilla más alta o más baja, hasta el miércoles vuelven los jugadores que tienen contrato mientras adaptamos. Veremos cómo armarnos si tenemos noticias con el nuevo técnico", comenzó diciendo el otrora goleador de la Selección chilena.

Además, reveló las veces que tuvo que sacar dinero de su bolsillo por el plantel: "Si no quiero subir, no concentramos ningún partido, no viajamos en avión. Que viajen en bus 20 horas hasta Copiapó, como lo hacen muchos equipos. Cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros".

"Ahora faltan 20, y otra vez los ponemos nosotros. También mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración…", añadió el "Matador".

