S. Wanderers vence por la mínima a D. Iquique y retoma el liderato exclusivo del Ascenso

Santiago Wanderers se hizo respetar en el estadio Lucio Fariña Fernández y venció por la cuenta mínima a Deportes Iquique, retomando el primer puesto de la Liga de Ascenso en completa soledad, dejándole tarea a un Cobreloa que quedó sublíder.

El "Decano" se hizo con el control del duelo desde el primer minuto, no le prestó la pelota al adversario y generó tres clarísimas ocasiones de gol que no pudo capitalizar (8', 20' y 24').

Los "caturros" no sacaron el pie del acelerador y tras una gran acción individual, el juvenil Cristóbal Ponce habilitó a Joaquín Silva, quien punteó la pelota y abrió el marcador.

En el complemento, los cambios realizados por el técnico Francisco Palladino no le hicieron bien al equipo verde. Así y todo, los "dragones celestes" hicieron poco y nada por siquiera esbozar una reacción.

Sobre el final, hubo una situación que pudo cambiar el resultado, luego de que el árbitro pitara penal para el cuadro de Tarapacá. No obstante, desde el VAR actuaron rápidamente y el juez dio marcha atrás en el cobro (90').

De esta manera, el conjunto porteño saltó hasta la cima de la tabla con 44 puntos, tres más que un Cobreloa que este sábado visita a San Luis de Quillota. El elenco nortino, en tanto, se estancó en el 12° puesto con 25 unidades.

Santiago Wanderers volverá a la cancha este martes a las 20:30 horas para visitar a Deportes Temuco, mientras que Deportes Iquique oficiará de dueño de casa ante Deportes Santa Cruz a las 20:30 del miércoles.

PURANOTICIA