O'Higgins vence a D. Santa Cruz y toma ventaja en los octavos de final de la Copa Chile

La desventaja numérica no fue excusa para un O'Higgins que se hizo fuerte en el estadio Codelco El Teniente y derrotó por un ajustado 2-1 a Deportes Santa Cruz, tomando ventaja en la llave por los octavos de final de Copa Chile.

Nada más iniciar el cotejo, el cuadro celeste tomó la delantera con un tanto de Arnaldo Castillo, quien recibió un pase al espacio de Walter Bou y definió con sutileza ante el achique del arquero (4').

A pesar de que los locales tenían cierto dominio de las acciones, igualmente permitieron que la visita se acercara a las inmediaciones de su área y, por si fuera poco, tuvieron que afrontar el compromiso con un hombre menos desde el minuto 36 por la expulsión de Cristian Morales.

El elenco comerciante estuvo cerca de empatar el marcador en el complemento (52'), pero los pupilos de Lucas Bovaglio despertaron y ampliaron las diferencias por medio de Bastián Yáñez (64').

Pese a que el trámite favorecía al dueño de casa, la escuadra unionista no se dio por vencida y consiguió descontar a través de Pablo Brito, quien capturó un rebote en el área y venció la resistencia del portero Omar Carabalí (79').

De esta manera, el "Capo de Provincia" llegará con una mínima ventaja para afrontar el partido de vuelta ante Deportes Santa Cruz, programado para este domingo a las 20:00 horas.

(Imagen referencial)

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