La canoa doble integrada por María José Mailliard y Paula Gómez consiguió el oro nº 39 para Chile en los Juegos Suramericanos

El Team Chile sumó una nueva alegría en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina, tras la obtención de su 39ª medalla de oro gracias al canotaje.

Las heroínas esta vez fueron María José Mailliard y Paula Gómez, quienes se impusieron en la final de los 500 metros C2.

El binomio criollo se subió al primer lugar con un tiempo de un minuto, 52 segundos y 67 centésimas, superando a la dupla brasileña de driely Viana y Valdenice Nascimento (1:56.63), y a la pareja argentina compuesta por Tais Trimarchi y Sabrina Zuccoli (2:06.77).

Gracias a este logro, la delegación criolla llegó a 39 preseas doradas y superó lo hecho hace cuatro años en los Juegos Suramericanos de Asunción, donde consiguió 38 oros.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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