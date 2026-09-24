Lanzamiento de fuegos artificiales obligó a suspender el partido entre Everton y la U por la Copa Chile

El partido entre Everton y Universidad de Chile fue suspendido debido a incidentes en las tribunas del estadio Sausalito de Viña del Mar.

A los 83 minutos se produjo un masivo lanzamiento de fuegos artificiales que obligó a detener el partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Desde sectores donde se encontraban hinchas azules lanzaron pirotecnia y desde la fanatica de los "oro y cielo", encendieron y arrojaron bengalas.

Este hecho generó preocupación debido a que algunos fuegos artificiales cayeron cerca de los futbolistas y en las tribunas.

El duelo había tenido un tránsito normal y sin sobresaltos, con los azules venciendo por 1-0 con gol de Juan Martín Lucero, pero en el minuto 83 comenzaron los problemas.

Debido al riesgo, el árbitro Piero Maza decidió interrumpir el partido y solicitó a los jugadores retirarse de la cancha del estadio Sausalito.

Tras una reunión que se realizó en las oficinas del recinto viñamarino, en la que participó Carabineros, la Delegación Presidencial de la región de Valparaíso, principales jugadores de ambos planteles y los entrenadores Walter Darío Ribonetto y Fernando Gago, se determinó suspender el partido.

Piero Maza informó que "la determinación es de suspender el partido. La Delegación y Carabineros nos acaban de decir que no están las condiciones".

Sobre la continuación de los minutos restantes, el árbitro señaló que "eso se tocó, pero lo tiene que ver el directorio, ellos van a ver para ver cuándo se reanuda el partido”.

Sin embargo, la nueva fecha tendrá que ser anunciada prontamente, ya que la revancha esta programada para este domingo a las 17:30 horas en el estadio Nacional.

EL PARTIDO

El cuadro azul llegaba al duelo con siete bajas entre seleccionados y enfermos o lesionados, además de Octavio Rivero, quien quedó fuera de la nómina por precaución.

Los viñamarinos, en tanto, no presentaron ausencias destacables y afrontaban con sus mejores un compromiso donde querían demostrar la sostenida alza futbolística que han exhibido en la Liga de Primera, donde marchan cuartos.

Aunque el primer aviso corrió por cuenta de Lucas Soto para el dueño de casa (12'), fueron los estudiantiles los que tuvieron el control del cotejo y exigió en dos ocasiones al guardameta Ignacio González con los tiros de Nicolás Fernández (19') y Eduardo Vargas (21').

Sin embargo, los auriazules lograron emparejar el trámite en el primer lapso y coquetearon con la apertura de la cuenta en los pies de Joaquín Moya (32'). Sobre el final, Vargas intentó desequilibrar el marcador con un cabezazo desviado por un defensa (44').

Los equipos mantuvieron la intensidad en el arranque del complemento, pero fue el elenco laico el que pudo abrir la cuenta. El golero dio rebote ante un tiro de Maximiliano Guerrero y la pelota le quedó a Juan Martín Lucero (61'), quien remató casi sin ángulo y gracias a un roce del zaguero rival Hugo Magallanes marcó el 1-0.

El encuentro volvió a encenderse en el epílogo con un par de aproximaciones clarísimas para cada conjunto, pero todo se vio interrumpido en el minuto 83 por serios incidentes en ambas galerías por el lanzamiento de pirotecnia.

PURANOTICIA