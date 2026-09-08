S. Wanderers tropieza con una goleada ante D. Temuco y arriesga el liderato de la Liga de Ascenso

Santiago Wanderers brindó una pobre actuación futbolística ante Deportes Temuco en el estadio Germán Becker, sufriendo una inapelable derrota por 3-0 que podría costarle el liderato de la Liga de Ascenso.

El cuadro porteño se mostró nervioso a lo largo del encuentro y cometió groseros errores defensivos, los cuales fueron aprovechados por un elenco sureño que abrió la cuenta por medio de Diego Sánchez (19').

Así y todo, la visita tuvo chances para emparejar las cifras con un tiro desviado de Marcos Camarda (24') y un posterior cabezazo que dio en el palo (45+3').

Para encarar el segundo tiempo, el técnico del conjunto porteño, Francisco Palladino, realizó tres modificaciones, pero sus pupilos no alcanzaron a acomodarse cuando el dueño de casa volvió a golpear y nuevamente por medio de Sánchez (56').

La segunda conquista albiverde dejó sin respuesta a un equipo forastero que no se encontró en el terreno de juego y cayó en la desesperación buscando el descuento, facilitando la labor de un rival que sentenció el resultado a través de Luis Acevedo (90+4').

De esta manera, el combinado de Valparaíso volvió a perder en el torneo después de ocho compromisos, quedándose en 44 puntos, arriesgando ser alcanzado por Cobreloa, sublíder con 41 unidades. Por su parte, el "indio pije" trepó hasta el décimo puesto con 31 positivos.

Cabe señalar que Deportes Temuco volverá a la acción el martes 15 para visitar a Unión Española desde las 20:30 horas. Santiago Wanderers, en cambio, deberá esperar hasta el 26 de septiembre para enfrentar al sublíder Cobreloa, ya que el cotejo fue postergado para que el "Decano" pueda disponer de todos los juveniles en su choque con el Real Madrid por la Copa Intercontinental sub-20.

(Imagen: @swanderers)

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