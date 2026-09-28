Córdova defiende su proceso al mando de la Roja y asegura que el sello es que los jugadores "compiten y son agresivos"

En la previa del amistoso de este martes ante Estados Unidos, Nicolás Córdova repasó la actualidad de la Roja y puntualizó en una gran diferencia con respecto al periodo de la Generación Dorada.

"Hay que adaptarse a la materia prima que uno tiene y el contexto en el que estamos, estamos en una fase de renovación, si pretendemos que Chile jugaba como hace 10 años atrás, entonces nadie entiende de fútbol, porque hoy no tenemos esos jugadores, y tampoco están jugando en los clubes donde jugaban en ese momento", remarcó el entrenador interino de la selección chilena en conferencia de prensa.

El DT defendió su proceso al mando del equipo y afirmó que "el sello más valioso que tienen (los jugadores) es que compiten y son agresivos. Lo dijo Bielsa cuando jugamos contra ellos, lo dijo el técnico de RD del Congo, el de Cabo Verde y hace unos días el de Canadá. A pesar de que quedamos con nueve, no paramos de competir".

En esa misma línea, "Nico" indicó que "no es algo que lo digo yo, lo dicen los entrenadores. Me encontré con Pochettino (técnico de Estados Unidos) y me dijo que le encantaba jugar con equipos sudamericanos, porque sabe que será de mucha agresividad y a ellos les hará bien".

Por otra parte, el oriundo de Talca sostuvo que "nuestra visión es tratar de darle la mayor cantidad de minutos a los jugadores que van a estar en la próximas clasificatorias, sea quien sea el entrenador. Tengo claro para qué estamos, incluso a costo de no ganar los partidos".

"Esto está pasando en todos lados. Forlán (DT de Uruguay) lo reventaron y después ganó. Klopp perdió con Grecia en su debut en Alemania y dijo que la responsabilidad era suya y que iba a hacer cambios en el plantel. Al final, el propósito es que Chile juegue el Mundial el 2030, es lo que todos queremos", añadió.

Con respecto al choque con el conjunto norteamericano, Córdova detalló que "estamos viendo quienes son los que podrían participar por Gabriel (Suazo) y Lucas (Cepeda), que no van a ser del partido (por sus expulsiones ante Canadá). Pero hay variantes, jugadores que están apareciendo, el otro día entró bien Diego (Ulloa), está Marcelo (Morales), así que uno de los dos tendrá la posibilidad de empezar jugando".

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