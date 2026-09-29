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Alexis Sánchez respalda a Fernando Ortiz como candidato para asumir la banca de La Roja

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A través de un llamativo emoji de "trato hecho" en Instagram, el histórico delantero entregó una clara señal de apoyo al DT de Colo-Colo, en medio de la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección chilena que este martes enfrenta a Estados Unidos.

Alexis Sánchez respalda a Fernando Ortiz como candidato para asumir la banca de La Roja
Martes 29 de septiembre de 2026 09:19
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La Selección chilena disputará este martes, a partir de las 21:00 horas, su segundo amistoso de la gira por Norteamérica en el marco de esta fecha FIFA. La Roja se medirá ante Estados Unidos, luego del primer encuentro de esta ventana internacional.

Para estos compromisos, el combinado nacional nuevamente contará con Nicolás Córdova como técnico interino, mientras continúa la incertidumbre respecto de quién será el entrenador encargado de liderar el próximo proceso con miras al Mundial 2030.

En medio de esta búsqueda, quien sorprendió en las últimas horas fue Alexis Sánchez, luego de entregar una particular señal respecto de uno de los candidatos que han sido vinculados con el banco de la Selección.

El goleador histórico de La Roja comentó una publicación en Instagram en la que se proponía a Fernando Ortiz, actual estratego de Colo-Colo, como una alternativa para asumir la dirección técnica del combinado nacional.

En dicha publicación, el delantero nacional respondió con un emoji de unas manos cerrando un acuerdo, gesto que habitualmente es interpretado como un "trato hecho".

De esta manera, Sánchez dejó una llamativa señal en redes sociales, que puede interpretarse como un respaldo a Fernando Ortiz como candidato para asumir la banca de La Roja de cara al próximo proceso.

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