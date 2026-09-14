S. Wanderers sub-20 cayó ante Colo-Colo en amistoso previo a la final de la Copa Intercontinental

Ya comenzó la cuenta regresiva para el plantel de Santiago Wanderers sub-20 de cara al desafío de disputar la final de la Copa Intercontinental frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, este sábado 19 de septiembre

Este lunes, el cuadro "caturro" tuvo su último apronte y cayó por 4-2 ante Colo-Colo en partido amistoso llevado a cabo a puertas cerradas en el estadio Monumental.

El "Cacique" presentó una formación integrada por jugadores que no vieron acción o sumaron pocos minutos en el empate frente a Deportes Concepción en el reducto de Macul.

En ese sentido, jugadores como Arturo Vidal y Javier Correa, además del portero Eduardo Villanueva, Matías Fernández, Tomás Alarcón, Francisco Marchant y Marcos Bolados, dijeron presente en el conjunti albo.

Colo-Colo se impuso gracias a un doblete de Bolados, además de dianas de Correa y el juvenil Gedeón Díaz, mientras que los descuentos para el "Decano" corrieron por cuenta de Vicente Vargas e Ignacio Flores.

Consignar que Wanderers viajará este martes rumbo a España para enfrentar el sábado, a las 7:00 horas de Chile, el Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental.

(Imagen: @colocolooficial)

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