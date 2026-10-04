México llega golpeado al amistoso contra la Roja tras caer ante Estados Unidos

La selección chilena que dirige Nicolás Córdova jugará este martes en Los Angeles su último partido amistoso en la actual fecha FIFA.

Su rival será la selección mexicana que está iniciando un nuevo proceso ahora bajo la conducción técnica de Rafael Márquez, quien asumió tras el último Mundial.

Y, por ahora, las cosas no han andado bien para los aztecas.

México no ha ganado aún bajo la dirección técnica de Márquez u el sábado, tal como le aconteció a Chile, cayó en forma clara ante Estados Unidos, en su caso, por un rotundo 3-0 (la Roja cayó 4-2).

El conjunto mexicano tuvo una noche para el olvido, marcada principalmente por errores propios que terminaron siendo determinantes en el resultado. De hecho, dos de los tres goles estadounidenses llegaron después de equivocaciones de México.

Además, la escuadra azteca sufrió la expulsión de Mateo Chávez después de darle un cachetazo a Berhalter, por lo que no podrá estar presente en el partido ante Chile.

PURANOTICIA