Tomás Barrios debutará ante Franco Rocadelli en el Challenger de Antofagasta

Tomás Barrios ya conoció el rival que tendrá en el Challenger de Antofagasta, torneo de categoría 75 donde retomará las competencias luego de llegar a semifinales en Curitiba.

La actuación del chillanejo en tierras brasileñas le permitió al chillanejo ganar importantes puntos que le tienen en el ranking en vivo en el lugar 132 de la ATP, uno menos que Cristian Garin, con quien disputa el segundo puesto del tenis nacional.

El sorteo del certamen antofagastino, que situó a Barrios como tercer precalsificado, dejó al uruguayo Franco Rocadelli (259º de la ATP) como su rival de la primera ronda, con quien hay sólo un antecedente en el circuito, cuando se enfrentaron en los octavos de final del Challenger de Montevideo del 2025, pleito donde "Tomi" ganó por un doble 6-3.

Además, el campeonato antofagastino, a la espera de que se resuelva la ronda clasificatoria, cuenta con otros chilenos en el cuadro. Matías Soto (248º) se medirá con el brasileño Thiago Seyboth Wild (136º), que emerge como el cuarto cabeza de serie del evento, el que será el primer partido que jueguen entre ambos.

El otro tenista nacional que está en el cuadro principal es Nicolás Villalón (667º) que recibió una invitación del torneo y que está a la espera de conocer su adversario debido a que fue sorteado con un jugador proveniente de la qualy.

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