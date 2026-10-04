Antofagasta vence a Rangers y lo deja en el último lugar de la tabla de la Liga de Ascenso

Por momentos pareció que el partido terminaría sin goles en el Calvo Bascuñán porque ni Antofagasta ni Rangers tenían la capacidad para sentenciar sus buenas jugadas de gol.

El partido, jugado ante 1.820 espectadores, era intenso y exhibía ganas porque ambos necesitaban los puntos. Pero el problema era la falta de definición.

Pero lo pumas tuvieron finalmente mejores respuestas, que llegaron desde la banca.

José Bández (68’) con un remate de zurda, y Josepablo Monreal (79’), apareciendo por el segundo palo tras un centro del propio Bández dieron a los nortinos los tres puntos que lo elevan a 41 unidades en la tabla, sector donde están los que lucharán por el ascenso.

Rangers, en cambio, con sus modestas 18 unidades se quedó en el último lugar, entregado a dar una épica batalla para no caer a la Segunda División.

PURANOTICIA