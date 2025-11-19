S. Wanderers no pudo mantener su ventaja ante Cobreloa por la liguilla y todo se definirá en Calama

Santiago Wanderers no pudo terminar con su maleficio y sumó su décimo encuentro sin victorias en la Liga de Ascenso tras igualar a dos ante Cobreloa en el estadio Elías Figueroa Brander, dejando abierta la llave de los cuartos de final de la liguilla de promoción.

El "Decano" enfrentaba al cuadro loíno con la misión no solo de asestar el primer golpe sino además de dejar atrás una espantosa racha de nueve partidos sin poder ganar, situación que incluso motivó a un grupo de fanáticos a "apretar" al plantel en un entrenamiento previo, situación que no pasó a mayores.

En la cancha se vio un duelo intenso, donde si bien la visita arrancó mejor y estuvo cerca de abrir la cuenta (9'), los dirigidos por Domingo Sorace respondieron con un cabezazo que el fondo rival sacó prácticamente desde la línea (18').

Aunque los calameño mantuvieron el ritmo y exigieron al portero Eduardo Miranda (36'), sobre el final de la fracción inicial apareció Jorge Luna para asistir de manera magistral a Ethan Espinoza, quien desató los festejos en Playa Ancha anotando el 1-0 (45').

Sin embargo, el conjunto nortino respondió en el arranque del complemento, puntualmente en el minuto 49, momento en que Álex Valdés capturó un balón suelto en el área y emparejó las cifras en la Quinta Región, dándole un baldazo de agua fría a los presentes en el coloso de Avenida Carvallo.

No obstante, el dueño de casa no bajó los brazos y tomó nuevamente la delantera en el 66' gracias a un desafortunado autogol de Gerardo Navarrete. La visita empató poco después por medio de Iván Ledezma (75') pero el VAR advirtió un leve offside del volante y el árbitro invalidó la conquista.

Tras cartón, el colegiado invalidó lo que hubiese sido el doblete de Espinoza (77') por posición de adelanto. Y cuando el cotejo entraba en su recta final, Agustín Heredia (80') anotó lo que sería la igualdad definitiva, a pesar de los intentos del combinado verde por quedarse con el triunfo.

De esta manera, el elenco de Valparaíso dejó escapar la chance de terminar con su mala racha y le dio vida a Cobreloa, que buscará abrochar su paso a semifinales ante su público en el estadio Zorros del Desierto a partir de las 18:00 horas del domingo.

