S. Wanderers mantiene viva la ilusión tras golear a un complicado Rangers en la Primera B

Santiago Wanderers no baja los brazos y sigue luchando por la cima en este tramo final del torneo de Primera B del fútbol chileno.

El cuadro "caturro" aplastó este viernes por 4-1 a Rangers en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por el inicio de la 28° fecha del certamen.

En un duelo clave y de ncesitados por parte de ambos elencos, los porteños fueron más certeros para volver a los festejos, pues pusieron fin a una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas que les significó ceder la punta y alejarse del título.

Los dueños de casa abrieron la cuenta a los 27' con un lanzamiento penal cobrado tras revisión en el VAR y que convirtió el capitán Leandro Navarro, mientras que aumentaron las cifras a los 36' con un zurdazo de Ignacio Flores.

En el complemento, el equipo rojinegro descontó a los 58' por medio de Ignacio Mesías, aunque al minuto, Flores estiró el marcador para el local. Ya sobre el final, a los 79' y tras un tiro de esuqina de Jorge Luna, Junior Arias mandó el balón en su propio pórtico para sentenciar todo.

Con esta victoria, Wanderers sumó 47 puntos y escaló parcialmente al tercer puesto de la tabla, a tres del líder San Luis de Quillota y dos del escolta Cobreloa, quienes disputarán este sábado sus respectivos partidos.

En tanto, Rangers sigue hundido en el último lugar, con 21 unidades, y comienza a ver cada vez más de cerca el descenso cuando faltan apenas dos fechas para el término del certamen.

En la siguiente jornada, el "Decano" visitará a Unión Española el próximo sábado 24 de octubre, mientras que el elenco "piducano" recibirá ese mismo día a Cobreloa.

PURANOTICIA