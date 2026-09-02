S. Wanderers desiste de facilitar buses a sus hinchas para partido en Quillota ante posible sanción en el Ascenso

El propio conjunto "caturro" informó a través de redes sociales que da pie atrás en la idea, advirtiendo una posible sanción por transgredir las bases del certamen.
Hace unos días, se había anunciado con bombos y platillos que una empresa de transportes facilitaría buses para que los hinchas de Santiago Wanderers pudieran trasladarse hasta Quillota para el encuentro de este viernes ante Deportes Iquique. por la Liga de Ascenso.
No obstante, este miércoles el propio conjunto "caturro" informó a través de redes sociales que da pie atrás en la idea, advirtiendo una posible sanción por transgredir las bases del certamen.
Por medio de un comunicado, desde el elenco porteño explicaron que "siempre se trató de una propuesta presentada y ejecutada por la empresa de transporte público Viñabus, la que a su vez auspicia a Santiago Wanderers, con el objetivo de darle una oportunidad y comodidad a los hinchas, que tendrán que viajar larga distancia para poder asistir a nuestro partido de local".
En esa misma línea, el "Decano" indicó que "como club sabemos que el artículo 66 de las bases del campeonato nacional nos prohíben realizar cualquier tipo de coordinación con las barras, y es por lo mismo que no se dispuso ningún mecanismo de inscripción, siendo todas las gestiones propias de la empresa de transporte público".
"Sin embargo -añadieron desde el cuadro verde- se nos informó sobre clubes que ya se encuentran estudiando la posibilidad de realizar una denuncia a nuestra institución con el objetivo de descontarnos hasta 10 puntos por secretaría, además de una multa económica".
Junto con aclarar que solicitaron a Viñabus no llevar a cabo esta iniciativa, el combinado de Valparaíso cerró señalando que "esperamos que nuestros hinchas y socios sepan comprender, mientras que como administración nos comprometemos a seguir estudiando maneras de ayudar al pueblo wanderino, tal como ha sido la tónica de estas últimas semanas, donde hemos hecho el esfuerzo de mantener los valores rebajados de las entradas”.
PURANOTICIA