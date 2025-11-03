S. Morning apelará a medida que le resta puntos y deja en vilo la liguilla de la Primera B

El gerente deportivo de Santiago Morning, Esteban Paredes, alzó la voz luego de que se consumara el descenso del cuadro "bohemio", que sufrió un revés con su apelación al TAS por una resta de puntos a inicios de año y finalizó la Liga de Ascenso en último lugar.

El "Tanque", en conversación con el portal Primera B, destacó que "hicimos 38 puntos en cancha, es lamentable lo que nos ocurrió, esos nueve puntos que nos faltan, que fueron del año pasado, que tendrían que habernos quitado el año pasado, no este año, es lamentable, no sé quienes son los jueces que dictaminan esto".

"Buscar culpables en estos momentos es fácil, pero creo que esto nos tiene que enseñar, por cosas administrativas, que no nos tienen que ocurrir más y estar más preocupados de esas cosas para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó el año pasado", complementó el máximo goleador de la Primera División criolla.

Con respecto al futuro de la institución en 2026, el exseleccionado nacional explicó que "como directores vamos a juntarnos en la semana, vamos a ver que es lo que vamos a pensar más adelante, para poder, obviamente, seguir, esto es fútbol".

Pero eso no es todo, ya que el otrora futbolista de Colo-Colo reveló que el conjunto "microbusero" intentará revertir la sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina que les quitó las unidades obtenidas en los triunfos sobre Cobreloa y Magallanes debido a la presencia del propio Paredes en la banca de los capitalinos.

"Ese tema lo está viendo don Luis (Faúndez), como dijo él, creo que están sumamente equivocados con el tema de los seis puntos, vamos a apelar en la semana por el tema de la multa que también es bastante dinero", confirmó.

El anuncio del exdelantero complica particularmente al elenco loíno, ya que podrían perder su condición de sublíderes del torneo y, con ello, su pase directo a la liguilla de promoción, retrasando además el inicio de la postemporada.

