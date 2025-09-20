Rugby: Los Cóndores igualaron ante Samoa en el repechaje mundialista

En un dramático partido, la selección chilena de rugby, Los Cóndores, igualó 32-32 ante Samoa en el duelo de ida del repechaje rumbo al Mundial de Australia 2027. El encuentro se disputó en el America First Field Stadium, en Salt Lake City, Utah (Estados Unidos), a 1.288 metros sobre el nivel del mar.

El equipo dirigido por Pablo Lemoine tuvo un arranque arrollador: a los 4 minutos, Javier Eissmann apoyó la ovalada en el ingoal para el primer try, y posteriormente Juan Cruz Reyes aumentó mediante un penal para el 10-0 parcial.

A los 14’, Christian Leali’ifano descontó para Samoa con un tiro penal. Acto seguido, Matías Garafulic (16’) volvió a anotar un try para Chile, pero los oceánicos respondieron con un try de Theodore Steffany, dejando el marcador 15-8 para Los Cóndores.

Chile aprovechó la suspensión temporal de Petelo-Mapu y, en ese lapso, Santiago Pedrero sumó un nuevo try y Santiago Videla acertó la respectiva conversión para ampliar a 22-8. A los 36’, Videla sumó tres puntos más con un penal, cerrando el primer tiempo con un score de 25-8 para los nacionales.

El segundo tiempo comenzó cuesta arriba para Chile. Los nacionales cometieron cinco penales en zona defensiva y debieron sopesar los try samoanos de Latrell Ah Kiong (43’) y Alamanda Motuga (58’). Sin embargo, Matías Garafulic (48’) logró otro try y Santiago Videla la conversión para mantener la ventaja 32-20.

Samoa se acercó con un nuevo try de Abraham Papali’i (71’), y la conversión de Leali’ifano, para dejar el marcador 32-27.

El epílogo fue de alto suspenso: a los 80+3’, Papali’i apoyó la ovalada en el ingoal tras una larga secuencia ofensiva y empató el partido. Los samoanos fallaron la conversión y el score final quedó 32-32.

La revancha se disputará el sábado 27 de septiembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde se espera un importante marco de público. El ganador de la llave se definirá por el marcador global.

El perdedor tendrá una última opción en el Torneo de Clasificación Global, donde ya están inscritos Bélgica y Namibia.

