Rubio lamenta el descenso de U. Española y se pone a su disposición: "Acá estaré siempre para dar una mano"

A falta de una fecha para el término de la Liga de Primera, Unión Española sentenció su descenso a la Primera B tras caer frente a O'Higgins por 4-2 en el estadio Santa Laura.

El descenso golpeó a varios exjugadores del conjunto de colonia, uno de ellos el delantero Patricio Rubio, quien fue campeón con los rojos en 2013.

"Con mucha pena, rojo querido me abriste las puertas cuando estaba comenzando y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza", escribió el atacante en una historia de Instagram.

"Espero volver a verte donde te mereces y acá siempre tendrán un hinchas más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano", añadió.

