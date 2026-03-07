Conmebol confirma bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

El torneo continental iniciará su fase de grupos en la semana del 7 de abril y se disputará hasta el 28 de mayo, tras lo cual habrá una pausa debido al Mundial 2026, reanudándose con los octavos de final el 11 de agosto.

De acuerdo al reglamento del certamen, los equipos del bombo 1 serán cabezas de serie, mientras que los clubes que provengan de la fase previa o de la Copa Libertadores serán ubicados en el bombo 4.

Además, dos equipos del mismo país no podrán compartir grupo, salvo en el caso de que uno de ellos llegue desde las fases clasificatorias del torneo.

En el bombo 1 aparecen clubes como River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali, que serán los principales cabezas de serie del torneo.

En tanto, Palestino quedó ubicado en el bombo 2 junto a San Lorenzo, Bragantino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre, mientras que Audax Italiano aparece en el bombo 3 junto a Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

El bombo 4 estará compuesto por Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, además de los equipos que sean eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores, donde aún podría sumarse un club chileno dependiendo de los resultados de esa competencia.

