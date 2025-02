Rossel de la Roja Sub 20: "Puedo ser una opción en la selección adulta, pero no me quiero apresurar"

La Selección chilena Sub 20 puso fin a su participación en el Sudamericano de Venezuela con una goleada por 3-0 sufrida ante Brasil y terminando en el último lugar y con un apenas un punto en el hexagonal final.

Si bien el cierre fue bastante amargo, lo más rescatable para la Roja fue Juan Francisco Rossel, quien fue el máximo artillero del combinado nacional, con cinco tantos.

"Los goles pasan a segundo plano, el primer objetivo es que el equipo sume. Si no logramos eso, los goles no me importan, pero si miramos el vaso medio lleno, es positivo, me sirve para la confianza. Quiero llegar a Chile y pelear por un puesto en mi club", enfatizó el jugador de Universidad Católica tras la caída ante la Verdeamarela.

Sobre sus opciones como recambio para el futuro chileno, comentó: "Soy un jugador que puede ser una opción en la selección adulta, pero no me quiero apresurar, quiero seguir aprendiendo, trabajando, sumar minutos en Primera División. Eso me va a dar otro roce, me va a servir para llegar de mejor manera a un futuro llamado, si es que toca".

Por último, sobre la labor que le dio el técnico Nicolás Córdova, sostuvo: "Me pidió que lidere el grupo, que fuera para adelante, que presionara. Creo que lo pude hacer bien, siempre tuve la intención de ayudar al equipo. No fueron los resultados que queríamos, pero me doy por pagado".

PURANOTICIA