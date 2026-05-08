Juan Francisco Rossel aguarda su chance en la UC: "Física y mentalmente siempre me estoy preparando, juegue o no"

La intensa agenda de compromisos que marca el calendario de este mes obligará a Universidad Católica a implementar una serie de rotaciones en su oncena estelar.

Frente a este escenario, surge como alternativa el atacante juvenil Juan Francisco Rossel. El jugador ya sumó bonos al arrancar desde el primer minuto en el duelo frente a Universidad de Concepción válido por la Copa de la Liga, un encuentro donde estuvo en el centro de la controversia tras una infracción penal no sancionada a su favor.

Al ser consultado por el desempeño de los jueces en dicha jugada, el ariete optó por la cautela: "Prefiero no meterme en el tema del arbitraje. Creo que los árbitros estudian, se preparan y trabajan bastante, entonces saben las decisiones que toman. Son seres humanos, se pueden equivocar… creo que quedó demostrado, por algo me quitan la tarjeta amarilla, pero prefiero no meterme en ese tema".

Respecto a la escasa regularidad que ha mantenido en la cancha, el futbolista cruzado entregó su visión. "Física y mentalmente siempre me estoy preparando, juegue o no. Creo que el partido ante la U. de Concepción, en lo personal y en lo grupal, fue un buen partido. En torneos como la Copa de la Liga y la Copa Chile, que son más secundarios, puedo aparecer yo u otros jugadores que no tienen tantos minutos", argumentó.

En esa misma línea, profundizó sobre la dura lucha por un puesto en la ofensiva precordillerana, detallando que "la competencia es difícil. Arriba está Zampedri, que ya saben la calidad de jugador que es; están Giani y Clemente, que también lo hacen muy bien. Por ahí he tenido un papel más secundario en los torneos importantes, pero eso no quita que me tenga que preparar de igual manera. Estos torneos me dan la posibilidad de ser un poco más participativo de lo que me gustaría".

Finalmente, el delantero tuvo palabras para la reciente igualdad con sabor a poco que obtuvo el equipo frente a Cruzeiro en el Claro Arena, en el marco de la Copa Libertadores. Sobre este choque internacional, el canterano aclaró: "Si bien se habló de que quedamos conformes con el empate, en lo personal no fue tan así. Obviamente queríamos ganar el partido. Creo que nos paramos de igual a igual, buscamos repetir lo que hicimos en Brasil, pero no quedamos conformes; siempre la propuesta fue salir a ganar. Pero es Copa Libertadores, te enfrentas a equipos top".

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