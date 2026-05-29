Ministra Duco revela gestiones para que S. Wanderers reciba al Real Madrid en Valparaíso por la Intercontinental Sub-20

La ministra del Deporte, Natalia Duco, confirmó que el Gobierno está realizando gestiones para que Santiago Wanderers pueda recibir al Real Madrid en Valparaíso en el marco de la final de la Copa Intercontinental Sub-20.

En declaraciones reproducidas por radio Cooperativa, la secretaria de Estado afirmó que "queremos es que Valparaíso viva una fiesta en casa con su familia e hinchas, apoyando a esta nueva generación de deportistas porteños".

La exlanzadora de la bala insistió en que "como Gobierno, estamos gestionando para que todos los chilenos puedan disfrutar de una final Intercontinental entre Santiago Wanderers y Real Madrid".

Por último, la otrora atleta nacional subrayó que "sería un sueño para los muchachos y como Ministerio haremos lo posible por hacerlo realidad".

Consignar que el "Decano" accedió a la final del certamen como campeón de la Copa Libertadores Sub-20, mientras que el cuadro "merengue" accedió en su condición de monarca de la UEFA Champions League.

Aunque todas las ediciones del torneo se han disputado en Sudamérica, el club español estaría presionando fuertemente tanto a Conmebol como a UEFA para trasladar la sede a suelo europeo.

PURANOTICIA