U. de Concepción y U. La Calera sellaron un empate sin goles en un opaco partido por la Liga de Primera

En un partido donde la creatividad no se hizo presente y las ocasiones de gol cayeron por goteo, Universidad de Concepción firmó un olvidable empate sin goles ante Unión La Calera en el estadio Ester Roa Rebolledo, en el marco de la fecha 14 de la Liga de Primera.

Instalados en la medianía de la tabla, los penquistas buscaban la victoria no solo para trepar en el torneo sino también para contrarrestar su posible resta de puntos por atraso en el pago del IVA. Por su parte, la visita necesitaba de los tres puntos para escapar del último lugar.

A pesar de estas obligaciones, ninguno de los dos equipos mostró grandes esfuerzos por imponer su juego durante los primeros pasajes del duelo. Aunque el dueño de casa estuvo mucho más ordenado y preciso en su juego, lo que a la postre le permitió tener las únicas llegadas claras dentro de la fracción inicial.

Un remate errado de Facundo Mater que bloqueó el portero Nicolás Avellaneda (25'), un cabezazo errado por Jorge Espejo (29') y un zapatazo de Agustín Urzi que manoteó del cancerbero y poco, en una mitad para los bostezos en la capital de la región del Biobío y con el forastero solo hizo acto de presencia.

El partido tampoco terminó de despegar en el complemento. Aunque era evidente la superioridad de la UDEC, sus hombres en ofensiva no encontraron espacios para hacer daño a una escuadra calerana que parecía muy a gusto con el trámite del cotejo y hasta daba la impresión de conformarse con la paridad.

Ni siquiera cuando el encuentro se acercaba a sus instancias finales y el tiempo apremiaba los protagonistas aceleraron el ritmo o buscaron alternativas para cambiar el resultado. El único que pudo cambiar la monotonía fue Francisco Pozzo, pero el experimentado Osvaldo González bloqueó desde la línea (90').

Con esta pobre igualdad, el "Campanil" se afianzó en el décimo puesto con solo 19 puntos. El elenco "cementero", en cambio, llegó a once unidades y no pudo salir del fondo de la tabla.

El próximo sábado a las 18:00 horas, Universidad de Concepción cerrará su participación en Copa de la Liga visitando a Ñublense. Por ese mismo torneo, Unión La Calera se verá las caras con Deportes La Serena buscando un lugar en las semifinales.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad de Concepción

José Sanhueza; Jorge Espejo (Leonel González, 63'), Osvaldo González, David Retamal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz (Pablo Parra, 72'), Jeisson Fuentealba; Agustín Urzi (Cristhofer Mesías, 83'), Diego Sabando (Luis Rojas, 65'), Ariel Uibe . (DT: Ricardo Viveros)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Nicolás Palma, Yonathan Andía, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Yerko Leiva (Joaquín Soto, 65'); Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo (Carlo Villanueva, 65'); Matías Campos López (Francisco Pozzo, 83'). DT: Martín Cicotello)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA