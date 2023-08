Ronnie Fernández y paso a cuartos del Bolívar: "Lo buscamos, lo queríamos y lo luchamos"

El Bolívar de Ronnie Fernández sorprendió al eliminar en Brasil al Athletico Paranaense de Arturo Vidal y Luciano Arriagada en los octavos de final de Copa Libertadores, luego de imponerse mediante lanzamientos penales.

Tras la definición desde los doce pasos, Fernández, quien fue titular y jugó hasta los 86 minutos, manifestó toda su felicidad por la clasificación a cuartos de final del torneo continental.

"Esto es Copa Libertadores, son partidos muy complicados. Hemos demostrado que somos un equipo capaz de hacer muchas cosas. Jugamos ante un marco de público espectacular y con un equipo que es muy importante a nivel sudamericano", expresó el delantero nacional.

"Nosotros nos queremos instalar ahí. Es una felicidad que nos sobrepasa porque lo buscamos, lo queríamos y lo luchamos. No sé, no tengo palabras, es un tremendo equipo con referentes del fútbol mundial y nosotros hicimos nuestro trabajo. Se demuestra una vez más que, a veces, el chico le puede ganar al grande", añadió el ex Universidad de Chile.

Consignar que Fernández marcó dos goles en el triunfo de la ida por 3-1, resultado que les permitió ir a penales tras caer en la revancha en Brasil por 2-0 en el tiempo reglamentario. Ahora, en cuartos de final, el chileno y el Bolívar enfrentará al Inter de Porto Alegre de Charles Aránguiz, que también superó desde los doce pasos a River Plate.

PURANOTICIA