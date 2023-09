Ronnie Fernández y escándalo por anulación de la liga boliviana: "Es una vergüenza"

Un verdadero escándalo es el que está viviendo el balompié boliviano. Esto, luego que la Federación de Fútbol de Bolivia (FBF) anulara los dos torneos de la División Profesional por las denuncias de amaños y corrupción en los partidos y determinó que se realizará un campeonato "relámpago" en lo que resta del año.

Uno que reaccionó a esta decisión fue Ronnie Fernández, centrodelantero chileno y figura del Bolívar, quien lamentó la situación que vive el balompié altiplánico y calificó como "una vergüenza" el arreglo de cotejos.

"¡Es una vergüenza todo lo sucedido! Esto nos perjudica a todos los que hemos trabajado seriamente y de manera sincera todos estos meses, es una lástima. Es de esperar que sea una oportunidad, se tome con seriedad por parte de los responsables, y haya justicia", publicó el atacante nacional en sus redes sociales.

"Por otra parte, es una oportunidad única para refundar todo y hacer crecer la liga. Bolívar y otros clubes entrarán diversidad e historia a los torneos internacionales y esto no es de hoy, es histórico y deben seguir siendo así. Ojalá se tome conciencia", añadió.

Por último, el ex Santiago Wanderers y Universidad de Chile sostuvo que "no es momento de que los intereses personales se pongan en la mesa, sino más bien, el fútbol boliviano. Totalmente avergonzado de todo esto. Toca aprender y que no vuelva más este tipo de gente al fútbol".

PURANOTICIA