Nicolás Jarry no pudo sostener un sólido inicio y terminó cayendo en la primera ronda del Masters de Cincinnati

Nicolás Jarry (100° del ranking ATP) se estrenó con una dolorosa derrota en el cuadro principal del Masters 1.000 de Cincinnati, en Estados Unidos.

El tenista chileno dejó escapar el triunfo de manera increíble en la primera ronda del certamen.

El "Príncipe", quien ingresó al main draw gracias a un wildcard (invitación), cayó frente al español Pedro Martínez (68°) por parciales de 1-6, 6-4 y 6-3, tras dos horas y 32 minutos de un partido donde estaba aplastando al hispano. De hecho, estaba set y quiebre arriba, pero se desconectó del match y no pudo volver más.

El encuentro no pudo comenzar mejor para el nacional, porque quebró de entrada en el segundo game en su tercera chance de break tras un gran stop volley. Luego, consiguió otra ruptura en el cuarto y se puso rápidamente 5-0 arriba. Al final selló el set en el séptimo juego de manera impecable con su turno.

El segundo episodio también comenzó favorable para el santiaguino, porque quebró de entrada en el primer game y hasta tuvo una chance para quebrar en el tercero que no logró concretar. En tanto, en el sexto juego el nieto de Jaime Fillol jugó un pésimo turno de saque y entregó por primera vez su envío. Luego, desperdició dos chances de break en el noveno, mientras que en el siguiente, con un festival de errores no forzados, le regaló de manera increíble el quiebre y parcial al hispano.

En el tercer y último capítulo, tras el quinto game el santiaguino fue atendido por el fisioterapeuta por un aparente problema físico, y en la reanudación entregó su servicio con un festival de errores. Al final, el europeo sentenció la victoria en el noveno y tras salvar un punto de quiebre.

Sin dudas, un gran retroceso para un Jarry que parecía que enmendaba el rumbo tras su histórico paso por Wimbledon, donde con un nivel superlativo alcanzó unos inéditos octavos de final que le permitieron regresar al top 100.

