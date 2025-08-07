Alejandro Tabilo regresó al tour con debut y despedida en el Masters 1.000 de Cincinnati

Negra jornada para el tenis chileno la de este jueves en el cuadro principal del Masters 1.000 de Cincinnati, Estados Unidos. Es que a la derrota de Nicolás Jarry (100° del ranking ATP) ante el español Pedro Martínez (68°), se sumó la de Alejandro Tabilo (104°).

Eso sí, la de "Jano" es más entendible, considerando que en esta jornada hizo su regreso al circuito tras dos meses fuera por una lesión que le obligó perderse la gira sobre pasto y salir del top 100.

El zurdo nacido en Canadá, quien ingresó a última hora al main draw tras la baja de Novak Djokovic y otros jugadores, cayó frente al duro ruso Roman Safiullin (82°) por un doble 6-3, en apenas una hora y ocho minutos ante un rival que estuvo intratable con su servicio, con el cual no le dio ninguna chance.

En la primera manga el nacional no jugó mal, pero un pésimo turno de saque en el octavo game le significó sufrir un quiebre y en el siguiente su rival selló el set sin problemas.

En el segundo episodio fueron dos rupturas, en el tercer y noveno game, las que sentenciaron la derrota del chileno en el torneo que se disputa en Ohio.

Con esto, Tabilo no pudo tomarse revancha de Safiullin por la caída sufrida el año pasado en la primera ronda en los Juegos Olímpicos de París.

Ahora, "Jano" buscará seguir sumando ritmo de competencia cuando la próxima semana dispute el Challenger de Cancún.

