Ronnie Fernández recuerda su paso por la U y asegura que "se me pintó como el villano de una historia mal contada"

Aunque ya han pasado cuatro años desde que partió de Universidad de Chile, Ronnie Fernández no olvida su paso por el cuadro azul en 2022.

El delantero, actualmente en Palestino, recordó su etapa en el conjunto estudiantil y valoró el haber sido capitán del club.

"Yo a la U no iba como el delantero titular. En ese tiempo llegó el 'Chorri' Palacios, que venía de ser goleador. Yo iba como un segundo delantero y terminé siendo capitán de la U. Era algo que no se esperaba", expresó en conversación con Jugada Nacional.

"Por más difícil que haya sido todo lo que se vivió como institución, fue un momento espectacular, un momento que atesoro", añadió.

Sobre uno de los grandes problemas en el elenco universitario, sostuvo: "La U tiene esa falencia de que todo se sabe. Y cuando todo se sabe, lo que viene desde afuera no ayuda, sino que genera más daño".

"Uno tiene que aprender a respetar el camarín. Soy de los que más protege eso, quizás de los pocos que vamos quedando de la vieja escuela, de proteger lo que está pasando adentro, independiente de los errores", agregó.

Respecto a las criticas recibidas por los hinchas durante aquella campaña, aseguró: "Se me pintó como el villano de una historia mal contada, porque después las cosas se supieron y terminé teniendo razón en muchas de ellas".

Por último, Fernández comentó: "Más allá de ese comentario negativo que siempre está, la U te genera un cariño que es impagable. Y el respeto de la misma gente de la institución, que hasta el día de hoy yo tengo las puertas abiertas para ir y no hay ningún problema".

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