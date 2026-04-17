Ronald Fuentes se declara en contra del VAR en la Liga de Ascenso: "Me parece genial que no haya"

Desde hace varios meses que dirigentes, entrenadores y futbolistas han levantado la voz en la Liga de Ascenso pidiendo a gritos la implementación del VAR como una manera de subsanar los graves errores arbitrales que se han visto en varios partidos.

Una visión completamente opuesta frente a esta herramienta es la que sostiene Ronald Fuentes. En la previa del choque con Rangers de Talca, el director técnico de Unión Española expresó abiertamente sus reparos respecto al uso de esta tecnología.

Al abordar el trabajo de su escuadra, el estratego partió señalando: "Trabajamos la táctica fija tanto ofensiva como defensiva, en lo defensivo estamos mucho más concentrados en los primeros y segundos balones. En ofensiva hemos tenido 21 corners en los partidos que me ha tocado dirigir y hemos hecho un solo gol".

Profundizando en este análisis, el mundialista en Francia 1998 remarcó su posición aludiendo a las dinámicas de juego: "Es muy difícil en el fútbol actual convertir goles de táctica fija producto de que las barreras se ponen muy cercanas, se están tomando mucho al no haber VAR, que a mí no me gusta, me parece genial que no haya".

Buscando un triunfo para despegarse de la zona media de la tabla, el elenco hispano visita este viernes al cuadro piducano, equipo que actualmente figura como el colista absoluto de la competición.

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