Ronald Fuentes palpitó su reencuentro con el árbitro Piero Maza tras fuerte entrevero de 2025

El director técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, anticipó este jueves su reencuentro con el árbitro Piero Maza después del polémico episodio vivido el año pasado, cuando el entrenador dirigía a Ñublense y enfrentaron a O'Higgins por la Liga de Primera.

Aquel 8 de noviembre, el DT perdió los estribos después una serie de cobros del colegiado. "Hazte el guapo en Argentina, weón, hazte el guapo en Argentina. Te haces el guapo acá, cul... (sic)", dijo el exseleccionado criollo antes de ser expulsado.

Ahora, en vísperas del encuentro de este sábado con Santiago Wanderers por el Ascenso, el estratego afirmó que "no tengo ningún inconveniente con Piero. Yo ya le hice llegar mis más sinceras disculpas, en relación a lo que pasó en aquel compromiso. De mi parte está cerrado y de la parte de él yo creo que también".

En esa misma línea, el adiestrador del elenco hispano dijo que espera por "un arbitraje parejo, que no haya inconvenientes, que si se cobran los fouls sea para ambos lados de la misma forma. Siempre pretendo que el reglamento se aplique para los dos equipos, en este partido y en todos".

En una mirada más general sobre el desempeño de los jueces, "Chilenita" señaló que "los arbitrajes en esta categoría han estado buenos, están dejando jugar bastante. Nos costó al principio, pero ya sabemos cómo es, así que tenemos que dedicarnos solamente a jugar y tratar de ser superiores a Santiago Wanderers en lo futbolístico".

Consignar que mientras el conjunto de colonia llega a este duelo en el séptimo puesto con 20 puntos, Santiago Wanderers comparte la punta con Cobreloa y San Marcos con 25 unidades.

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