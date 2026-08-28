Rogelio Funes Mori explica su llegada a U. de Concepción tras ser mundialista y campeón en Europa: "Es un desafío muy lindo"

Uno de los sorpresivos fichajes en el mercado invernal del fútbol chileno fue el de Rogelio Funes Mori en Universidad de Concepción, considerando la destacada trayectoria internacional del delantero argentino-mexicano, con pasos por River Plate, Europa y que fue mundialista con el combinado azteca en Qatar 2022.

En conversación con TNT Sports, el atacante manifestó su motivación por el desafío que tendrá con la camiseta del "Campanil".

"Estuve en River, en Benfica, en Turquía, y casi toda mi carrera la hice en México. Soy un jugador experimentado, con muchas ganas de seguir haciendo goles. Este es un desafío muy lindo para mí y ojalá las cosas nos salgan de la mejor manera", comenzó diciendo.

Sobre los motivos para fichar en el cuadro penquista, sostuvo: "Hablé por Zoom con la dirigencia de Universidad de Concepción y me explicaron lo que significa el club. Me dijeron que era un club que estaba en pleno crecimiento y eso me llamó mucho la atención. El interés que mostraron por mí también fue importante. Tuve ofertas de otros lados, pero cuando los escuché a ellos, me decidí por Concepción".

Respecto al complicado presente del elenco estudianti, que lucha por no descender, comentó: "Cuando estuve en River, me tocó descender con el club y fue algo muy duro. Cuando estás abajo y las cosas no te salen, es difícil sacar la mejor versión de cada uno, pero hay que tener estabilidad emocional y entender los momentos".

Por último, Funes Mori anticipó el duelo de este fin de semamna ante Universidad de Chile y se refirió al técnico Fernando Gago: "Me lo he cruzado en un par de aviones. Sus equipos juegan bien. Sabemos que vienen de perder el clásico y seguramente van a estar motivados contra nosotros. Tenemos que estar preparados para enfrentar a un equipo grande como lo es la U. de Chile".

(Imagen: @futboludec)

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