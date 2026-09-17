Las bochas le brindan otras dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Suramericanos

Siguen las buenas noticias para el Team Chile, luego de engrosar su cosecha dorada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina.

Esto porque la delegación criolla sumó dos medallas de oro gracias a las bochas, con los triunfos de Franco Barbano en individuales, y de la dupla conformada por Franca Martini y Rodolfo Gálvez en la categoría Raffa Volo Mixto.

El primer festejo vino de la mano del binomio nacional, que se impuso a su símil de Paraguay por un contundente marcador de 12-2.

Barbano, en tanto, debió recurrir al desempate para derrotar al argentino Lucas Hecker por 47-45, conquistando su segunda presea dorada en este tipo de competencias tras lo hecho en Asunción 2022 en mixtos.

Así, Chile llegó a 16 oros en los actuales Juegos Suramericanos, tres por arriba de Venezuela.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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