Darío Osorio no vio acción en el debut triunfal y con goleada del Crystal Palace en la Europa League

Darío Osorio no vio acción este jueves en la contundente goleada por 4-0 del Crystal Palace sobre Lech Poznan de Polonia, en el marco del arranque de la UEFA Europa League.

El chileno, quien venía de quedar fuera de la citación en el último compromiso de su equipo, se mantuvo en el banco de suplentes, aun cuando su entrenador realizó cinco modificaciones.

Yeremy Pino abrió la cuenta tras interceptar un mal saque de banda rival y definir de derecha a la entrada del área (9'). Cerca de la media hora de juego, apareció Chris Richards con un cabezazo para ampliar las cifras (27').

Siete minutos más tarde se hizo presente Jorgen Larsen con un tanto de penal para convertir el marcador en goleada. La diferencia al descanso pudo ser aun mayor, pero le anularon la diana a Terry Yegbe por offside (37').

En el complemento, el elenco británico mantuvo la intensidad y por momentos estuvo cerca de concretar una cuarta conquista que llegó en los pies de Edward Nketiah (89'), poco después que el forastero sufrió la expulsión de Radoslaw Murawski (87').

Así, las "águilas" arrancaron con el pie derecho el certamen y se encumbraron en el segundo puesto, superado únicamente por diferencia de gol por la Juventus de Italia.

Cabe señalar que el Crystal Palace volverá a la acción este domingo a las 10:00 horas para enfrentar a Leeds United por la quinta fecha de la Premier League.

(Imagen: cpfc)

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