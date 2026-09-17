Manuel Pellegrini celebró sus 73 años con triunfo del Real Betis ante Getafe por La Liga de España

El Real Betis de Manuel Pellegrini, quien el miércoles cumplió 73 años, se hizo fuerte ante su público en el estadio La Cartuja y derrotó por la cuenta mínima a Getafe, enfilando su tercera victoria consecutiva en La Liga para sostenerse en la parte alta del torneo.

Verdiblancos y azulones protagonizaron un duelo encendido desde el primer minuto, con Antony teniendo las chances más claras de los locales (1', 28' y 35') y Álvaro Valles evitando los goles del forastero (4' y 12').

En el epílogo de la fracción inicial, Abdessamad Ezzalzouli tocó para Antony, quien a su vez puso un pase al espacio a Francisco Alarcón y este asistió para que el marroquí, revisión del VAR mediante, abriera el marcador.

La anotación tuvo un contexto bastante particular ya que en los días previos el africano fue objeto de duras críticas de algunos de sus compatriotas por portar una polera en apoyo a la ciudad española de Ceuta, la cual vive una severa crisis migratoria.

La escuadra sevillana arrancó el complemento con un cambio abajo respecto de la primera mitad, pero poco a poco se fue enchufando nuevamente en el compromiso y volcó la cancha a su favor.

Aprovechando los problemas del elenco madrileño para generar peligro en las inmediaciones de Valles, el conjunto "heliopolitano" se fue con todo en búsqueda del segundo tanto (74', 80' y 85'). Sobre el final, los capitalinos se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Mario Martín (86').

Con este triunfo -el tercero de manera consecutiva-, el equipo de Manuel Pellegrini volvió al tercer puesto con quince puntos, tres menos que el puntero FC Barcelona.

Real Betis terminará su intensa seguidilla de partidos este domingo, cuando visite al Deportivo La Coruña desde las 13:30 horas de Chile.

PURANOTICIA