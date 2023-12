Rodríguez aplaude la inminente llegada de Díaz a la U: "Le va a dar un salto de calidad importante al plantel"

Parece ser inminente el regreso de Marcelo Díaz a Universidad de Chile. El experimentado volante, quien fue multicampeón con los azules, ya selló su salida de Audax Italiano y este miércoles se despidió del club con un sentido mensaje en redes sociales.

Por eso, todo apunta a que el bicampeón de América con la Roja retornará al conjunto estudiantil, lo cual fue aplaudido por un ex compañero en la U como es Matías Rodríguez.

"Ojalá que termine de cerrar, sería una alegría para él, darle un cierre a su carrera volviendo al equipo de sus amores. Sería un gran aporte dentro del club y para la gente también. Sin duda que es un ídolo de la U. Le deseo lo mejor para que pueda cerrar su etapa dentro del club, como quería", reconpció el lateral en conversación con radio ADN.

Sobre el aporte que puede entregar "Carepato", sostuvo: "No sé si hace falta liderazgo o no lo había, pero creo que le va a dar un salto de calidad importante al plantel. Demostró en Audax que puede jugar tranquilamente, puede disfrutar de lo que sabe hacer. Lo de la edad no es tema, yo quiero volver a jugar, imagínate. Tiene para demostrar y lo va a hacer muy bien".

Por último, Rodríguez reiteró su interés de volver a la actividad tras su último paso a nivel profesional por Defensa y Justicia en 2022: "Estuve entrenando con la proyección casi tres meses, estamos preparados por si llaman. Recién está abriéndose el libro de pases, asi que estoy esperando, con ganas. Esperemos que suene el teléfono. Quiero volver para cerrar un ciclo, no lo hice como me hubiese gustado. Sé que es difícil en la U, lo que quiero es volver a jugar y darme un cierre de carrera como quisiera".

