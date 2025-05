Rodrigo Contreras no pudo recuperarse de su lesión y no viajó a Brasil a duelo ante Botafogo

No se pudo. Hasta pocas horas antes del vuelo que trasladaría al plantel de Universidad de Chile a Rio de Janeiro para el decisivo partido de este martes (21.30 horas) ante Botafogo por la Copa Libertadores de América, se esperó una evolución favorable de la lesión sufrida por el delantero Rodrigo Contreras el sábado durante un entrenamiento.



Pero la noticia no fue la esperada puesto que el goleador no pudo recuperarse y finalmente no viajó a Brasil.



Su lugar en la delegación azul fue ocupado por el volante Lucas Assadi y su reemplazante en el equipo titular saldrá entre dos opciones: Nicolás Guerra o Lucas di Yorio.



Esta sensible baja se une a la del defensor Matías Zaldivia quien no podrá jugar ante Botafogo por acumulación de tarjetas amarillas.

PURANOTICIA