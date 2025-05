Rodrigo Contreras afirma que llegar a la U "fue la mejor decisión que pude haber tomado"

Rodrigo Contreras fue el gran héroe de Universidad de Chile en el pasado clásico ante Universidad Católica, pues el delantero argentino aprovechó un grueso error de Tomás Asta-Buruaga para darle un agónico triunfo por 1-0 a los azules en el estadio Nacional.

Este lunes, el atacante repasó la secuencia del tanto de la victoria de los laicos, y en conversación con radio ADN expresó que "estaba picando, tenía los dos centrales adelante y entró por el lado que tenía que entrar para ganar el clásico, que era muy importante para nosotros. Lo conozco a Tomás, sabía que tenía que chocarlo para moverlo y seguir. Tomás es de sacar la pelota, no de dejar al arquero. Fui a ver si había un error y fue mérito de ir a buscar la pelota hasta el final".

"Hacer un gol en el clásico 200, que te marca con la gente, a último minuto, es algo que todo jugador sueña. Para mí va a quedar marcado”, añadió el "Tucu".

Además, el ariete valoró el respaldo familiar para su actual presente: "Estar lejos de la familia es muy difícil. Mi hijo tiene TDAH, mucha gente no lo sabe, y trato de dar todo de mí por él, ser un ejemplo para que él vea que su papá lucha estando lejos de él. Hay días que uno no quiere hacer nada, pero trato de poner todo de mí".

"Vinieron por Semana Santa, estuvieron 12 días, y estando con la familia, el ánimo de cualquier persona cambia. Me llené el corazón de alegría y eso también da cuenta de las ganas que uno tiene. Fueron días muy importantes, hice tres goles en tres partidos, mi hijo entró conmigo a la cancha contra La Serena. Lo he disfrutado muchísimo", agregó.

El ex Everton, también destacó su decisión de arribar al cuadro azul: "Yo quería jugar acá, era un club que me seducía mucho, jugar Copa Libertadores, conocía muchos chicos de acá. En el último partido que jugué contra ellos, muchos me decían que me viniera, eso a uno lo entusiasma como jugador y le llama la atención. Tenía la oferta de América de Cali, pero esperé hasta último momento por la U. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. La idea es quedarme acá mucho tiempo, trabajo día a día por eso".

"Vine sin pretemporada, me costó el arranque, llegué y a los cuatro días ya tenía Copa Chile. Yo tenía que ponerme a la par de mis compañeros. Tuve una pequeña pubalgia al principio, pero tengo que dar siempre un poco más para aprovechar cada oportunidad y complicársela al profe", añadió.

Por último, se refirió a la situación de su compañero Charles Aránguiz de cara al duelo de este miércoles ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores: "Sé que lo están cuidando, él conoce su cuerpo. Esperaremos hasta el último día para que pueda estar, es importante para nosotros, un referente y tenerlo en la cancha es importante para el equipo".

