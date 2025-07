Rodrigo Contreras afirma que la U tiene "todas las condiciones" para ganar el Superclásico a Colo-Colo

Este sábado se terminará de disputar la primera rueda de la Liga de Primera y lo hará con el duelo más importante del fútbol chileno: el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, programado para las 15:00 horas en el estadio Nacional.

En conversación con TNT Sports, el delantero Rodrigo Contreras, quien asoma como titular en el conjunto laico, anticipó el duelo con el "Cacique" y recordó que "ya se cortó una mala racha el año pasado y el sábado esperamos cortar la otra. Tenemos todas las condiciones para ganar el partido. Buscaremos cortar esa racha para meternos de lleno en la pelea por el liderato".

El "Tucu" también trajo a colación el buen nivel que mostró en 2024 enfrentando a los albos. "El año pasado me tocó convertir a Colo-Colo en los dos partidos que enfrenté con Everton. Fueron partidos atípicos porque tuvimos que jugar con expulsados, pero pude convertir. Esperamos que el sábado se repita", advirtió el argentino.

Asimismo, el atacante indicó que "me marcó mucho el gol. Esos goles quedan en el corazón de la gente. Hasta el día de hoy me lo hacen saber, me mandan los videos y lo recuerdan. Fue un gol que quedará marcado en mí y en la gente. Eso me acercó con los hinchas".

Por último, Contreras reveló los difíciles momentos que atraviesa por estar lejos de su familia. "Muchas veces tenía ganas de dejar todo y volver a Argentina. Mi hijo para mí es lo más importante. Hasta el día de hoy se me hace difícil extrañarlo, no poder llevarlo al colegio. Pero todo lo que hago es por él", cerró.

PURANOTICIA