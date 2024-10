Roberto Tobar defendió a árbitros por suspensión del partido entre S. Wanderers y la U. de Concepción

Un hecho insólito marcó este fin de semana la última fecha del torneo de Ascenso, luego de que el partido entre Santiago Wanderers y Universidad de Concepción en el estadio Elías Figueroa Brander no se llevara a cabo, debido a una paralización de guardias de seguridad.

Ante esto, el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, dialogó con radio ADN y subrayó en la oportunidad que el cuarteto referil que comandaba Rodrigo Carvajal no tuvo mayor injerencia en esta decisión.

En ese sentido, el exjuez FIFA subrayó que "en esta oportunidad no hubo una suspensión temporal ni permanente del partido por parte del equipo arbitral. Lo que ocurrió fue que la autoridad determinó que el partido no se podía jugar porque no estaban las garantías mínimas de seguridad que se debían adoptar por parte del club local".

Asimismo, el jefe de los colegiados nacionales puntualizó que "esta decisión de la autoridad fue transmitida a los capitanes y directores técnicos de ambos equipos por el árbitro del partido".

Cabe recordar que a través de un comunicado, el elenco penquista solicitó que se le diera por ganador del compromiso, el cual sería clave para terminar de dirimir los puestos de clasificación a la liguilla de promoción.

