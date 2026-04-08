Roban computador, teléfono celular y documentos al capitán de Everton en Reñaca

Diego Oyarzún realizó la denuncia ante Carabineros y entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros, pensando en el duelo ante La Serena en la región de Coquimbo.
Una desagradable sorpresa se llevó el capitán de Everton de Viña del Mar, Diego Oyarzún, al regresar a su automóvil y ver que había sido víctima de un robo.
Todo ocurrió durante horas de la mañana de este martes 7 de abril en el sector Los Pinos, en Reñaca, donde se encontraba realizando diligencias personales.
Al regresar a su vehículo, el defensor central observó que le robaron un computador, un teléfono celular y diversos documentos desde el interior del automóvil.
El futbolista profesional realizo la denuncia ante Carabineros de Chile, quienes comenzaron a indagar lo ocurrido en este sector de la Ciudad Jardín.
Cabe hacer presente que a pesar de lo ocurrido, el zaguero formado en Universidad Católica entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros evertonianos.
PURANOTICIA