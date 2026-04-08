Roban computador, teléfono celular y documentos al capitán de Everton en Reñaca

Una desagradable sorpresa se llevó el capitán de Everton de Viña del Mar, Diego Oyarzún, al regresar a su automóvil y ver que había sido víctima de un robo.

Todo ocurrió durante horas de la mañana de este martes 7 de abril en el sector Los Pinos, en Reñaca, donde se encontraba realizando diligencias personales.

Al regresar a su vehículo, el defensor central observó que le robaron un computador, un teléfono celular y diversos documentos desde el interior del automóvil.

El futbolista profesional realizo la denuncia ante Carabineros de Chile, quienes comenzaron a indagar lo ocurrido en este sector de la Ciudad Jardín.

Cabe hacer presente que a pesar de lo ocurrido, el zaguero formado en Universidad Católica entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros evertonianos.

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