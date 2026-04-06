River Plate puso sus ojos en Guillermo Maripán para reforzar su defensa de cara al segundo semestre

A lo largo del último fin de semana, diversas versiones de prensa vincularon a Guillermo Maripán con River Plate, una de las instituciones de mayor envergadura tanto en el fútbol argentino como en el panorama sudamericano. Lo que inicialmente se manejó como un rumor de mercado, ha comenzado a adquirir mayor sustento con el paso de las horas.

De acuerdo a lo reportado por la Agencia EFE, fuentes vinculadas a la dirigencia del equipo de Núñez admitieron que el cuerpo técnico requiere la incorporación de un defensor central que posea "experiencia y jerarquía" para afrontar las competencias del segundo semestre. En ese escenario, el nombre del seleccionado chileno aparece como una de las alternativas barajadas por la dirección deportiva.

Trascendió además, que el conjunto trasandino ya habría iniciado los primeros sondeos para conocer la viabilidad de una negociación y las condiciones económicas del jugador, aunque desde el club evitaron profundizar en detalles técnicos o financieros ante las consultas del medio citado.

Si la transferencia llega a buen puerto, el "Memo" tendría la oportunidad de conformar dupla defensiva con su compatriota Paulo Díaz. Cabe recordar que ambos futbolistas han compartido funciones en la retaguardia de la selección chilena, sumando minutos de forma conjunta tanto en procesos eliminatorios y torneos oficiales como en partidos amistosos.

En el presente, el espigado zaguero nacional defiende la camiseta del Torino de Italia. Sin embargo, su situación contractual es clave en esta operación: su compromiso con el club europeo expira a mediados de este año y, según la información que maneja la prensa especializada, el panorama para una eventual renovación de su contrato se vislumbra sumamente complejo.

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