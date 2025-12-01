Ricardo Gareca y su conflicto con Arturo Vidal: "Las figuras a veces no piensan"

A pesar de que ya han pasado meses desde que Ricardo Gareca partió de la Selección chilena tras el fracaso de no clasificar al Mundial 2026, el técnico argentino sigue recordando su paso por la Roja.

En una larga entrevista, el "Tigre" fue consultado sobre el encontrón que tuvo con Arturo Vidal, quien le lanzó duras críticas en redes sociales después de que el DT no lo considerara en las nóminas iniciales.

"Él (Vidal) se expresó en su plataforma que tienen los jugadores, por ahí a lo mejor se fue un poco de lo que tenía que decir a mi entender, pero nunca me fijo en eso en el jugador", comenzó en conversación con DSports.

"Me interesa el jugador en lo privado, viene, se viste y convive, a ver de qué manera se prepara, cómo es con sus compañeros, porque a veces hablan en caliente y ahí a veces no pensás, en los jugadores es muy representativo, son figuras", añadió.

Además, agregó: "Yo tengo que ponerme en el lugar de la figura, porque la figura acumuló méritos para estar. Me puse en el lugar de él (Vidal) y cuando creí que era el momento para él, lo convoqué, hablamos y en tres minutos lo solucionamos".

