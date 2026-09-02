Ricardo Gareca repasó su paso por La Roja: "Todavía añoran a la Generación Dorada y no hay recambio"

Pese a que Ricardo Gareca dejó hace ya varios meses la banca de la Selección chilena, tras completar la peor campaña histórica de La Roja en las Clasificatorias, el técnico argentino continúa recordando su paso por el combinado nacional.

El "Tigre" conversó con DSports Radio, donde fue consultado por su experiencia al frente de la selección chilena. En ese contexto, el estratega cuestionó el proceso que encabezó y aseguró que no contó con el respaldo necesario para desarrollar su trabajo.

"Dentro de lo que me contrataron tenía la misma expectativa, que haga lo mismo que Perú, pero me costó encontrarle la vuelta...Al no clasificar le empezó a agarrar cada vez más la desesperación y no tolerar un proceso es complicado", reconoció el adiestrador.

Además, Gareca se refirió al impacto que todavía tiene la Generación Dorada en el fútbol chileno y apuntó a la falta de nuevos jugadores que puedan tomar su lugar.

"Creo que Chile está atravesando esa etapa y se quedó un poquito en el hecho de todo lo que habían conseguido con esa generación... En Perú arranqué muy mal, pero me sostuvieron, bancaron y uno terminó siendo la cuarta selección en cosechar más puntos".

"Chile no está en esa etapa, como que todavía añoran a la Generación Dorada y no hay recambio", añadió el estratego.

Por último, Gareca insistió en que la actual generación de futbolistas chilenos todavía no ha alcanzado el nivel que mostró aquella camada que llevó a La Roja a sus mayores éxitos.

"(Una nueva generación) no se ha manifestado como tuvieron en ese momento los jugadores en las mejores ligas".

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