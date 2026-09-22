Defiende el título: Alejandro Tabilo debutará en la segunda ronda del ATP 250 de Chengdú

Alejandro Tabilo (32° del mundo) ya tiene que dejar rápidamente atrás el durísimo golpe de haber perdido la serie de Copa Davis ante España por 4-0 en el Court Central del Estadio Nacional, pues desde esta semana arrancará con la gira por Asia.

"Jano" tendrá como primera parada el ATP 250 de Chengdú, donde defiende el título que conquistó el año pasado frente al italiano Lorenzo Musetti.

Y el nacional ya conoció su camino. En su condición de tercer cabeza de serie, el zurdo nacido en Toronto quedó libre en primera ronda, por lo que hará su debut en octavos de final este viernes, donde espera al vencedor de la llave entre el invitado local chino Junsheng Shang (253°) y el experimentado francés Adrian Mannarino (78°).

En caso de salir airoso en su estreno, en los cuartos de final asoma el canadiense Denis Shapovalov (50°), séptimo sembrado del certamen. En tanto, en una eventual semifinal aparece el minegasco Valentin Vacherot (19°), primer favorito, o el polaco Hubert Hurkacz (46°), quinto cabeza de serie.

Consignar que tras Chengdú, Tabilo continuará su gira por Asia con el ATP 500 de Tokio, en Japón, y culminará en el Masters 1.000 de Shanghái.

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