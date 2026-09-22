Tobías Reinhart palpita el partido de la U contra Everton por Copa Chile y avisa que "queremos salir a ganar esta llave"

Universidad de Chile regresó a los entrenamientos después de tener días de descanso por las Fiestas Patrias. Los azules se preparan para visitar este jueves a Everton en Viña del Mar, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Uno que se refirió al retorno a los trabajos fue el volante argentino Tobías Reinhart, quien en conversación con los canales del club anticipó la llave ante los "rulteros".

"Tuvimos una linda semana, con ganas ya de arrancar de vuelta. Tuvimos el descanso, pero estamos con muchas ganas de afrontar este desafío. Nos hemos metido más en la forma física, pero ahora ya preprando el próximo partido. Estamos con muchas expectativas y ganas de jugar ya", expresó el mediocampista trasandino.

"El objetivo es claro, queremos salir a ganar cada partido que nos toque, competir al máximo. Este club lo exige. Estamos enfocados, queremos salir a ganar esta llave, que es el primer pasito para este objetivo. Hay que salir a ganar al que sea", añadió sobre el cotejo ante los viñamarinos.

Además, Reinhart se refirió a la lucha por un puesto en el mediocampo: "La competencia siempre se acepta, es sana, cada uno lucha por su lugar. Lo importante es que estamos todos trabajando para hacerle mejor a la U y que le vaya cada vez mejor. Juegue quien juegue, estamos todos preparados para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos".

Cabe señalar que se autorizó el ingreso de 3 mil hinchas azules con un aforo de 9.700 personas en el estadio Sausalito, para el juego de ida por los octavos de final de Copa Chile que se disputará este jueves a las 20:30 horas.

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